Milan, Rabiot: "Obiettivo Champions, ma vorrei qualcosa in più"
(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Adrien Rabiot non si accontenta. Il francese ha parlato in una lunga intervista a Sky: dall'ambientamento nel mondo Milan fino all'ambizione di vincere già in questa stagione un trofeo. "Sogno Scudetto? È difficile con una squadra come la nostra, perché in pochi hanno già vinto: soprattutto una competizione lunga e difficile come il campionato".
Poi l'ex Marsiglia entra nel dettaglio degli obiettivi stagionali: "Finire tra i primi quattro è l'obiettivo del club e lo sappiamo. Personalmente però punto a qualcosa di più grande, perché non è che se puoi ottenere dieci ti puoi accontentare di sei o sette. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, giocare tutte le partite al cento per cento, evitare di perdere punti per strada, continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo e non siamo neanche a metà. Quello che abbiamo fatto per il momento è buono ma non basta". (ANSA).
