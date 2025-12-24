Rimini, il Tribunale ha dichiarato il fallimento. L'anno scorso sfidò Milan Futuro in C

Riporta il Corriere Romagna che il Tribunale ha dichiarato il fallimento per il Rimini, disponendo inoltre l’avvio immediato della procedura di liquidazione giudiziale. Per gestire questa delicata fase di transizione è stato nominato come curatore fallimentare il professor Fabio Fraternali, esperto in Diritto societario e sportivo.

Il 28 novembre 2025 La Lega Pro prendeva atto della decisione assunta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito alla revoca dell’affiliazione del Rimini Football Club dal campionato di Serie C. Una decisione assunta in ottemperanza alle norme federali in materia e resasi necessaria in seguito alla liquidazione volontaria depositata dall’amministratore giudiziario nei giorni precedenti.

«L’esclusione del Rimini, che avviene nel corso di svolgimento della stagione, genera un ulteriore grave danno alla Serie C in un momento di grande sforzo per aumentarne appeal, ritorni e visibilità» aveva detto il presidente Matteo Marani. «Il nostro pensiero va in primis ai lavoratori penalizzati da questa estromissione, a partire dai dipendenti della società: calciatori, tecnici, personale amministrativo e tutti gli uffici. Così come è doveroso ricordare i tanti e appassionati tifosi del Rimini, penalizzati per primi da questo amaro epilogo».