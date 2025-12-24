Bernardeschi operato, out per sei settimane: partita col Milan a febbraio a rischio

Nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, l'esterno offensivo del Bologna Federico Bernardeschi ha riportato la frattura della clavicola sinistra. Oggi il club rossoblù ha comunicato il buon esito dell'intervento chirurgico e ha sottolineato che i tempi di recupero sono di circa un mese e mezzo. Il Bologna affronterà il Milan al Dall'Ara il prossimo 1° febbraio: Bernardeschi potrebbe essere, per allora, in odore di rientro tra i convocati.

La nota ufficiale del Bologna: "Sono ripresi stamattina, sotto una fitta pioggia, gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla partita di domenica. Scarico in palestra per i più impiegati lunedì, attivazione e partitella per tutti gli altri, con Remo Freuler che si è allenato in parte con i compagni. Seduta differenziata per Lukasz Skorupski e Nicolò Casale.

Ieri, presso l’ospedale di Sassuolo, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini: l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane"