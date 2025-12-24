Rabiot racconta: "Stupito da Loftus-Cheek, ha un potenziale incredibile"

Adrien Rabiot, intervistato da Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni:



Su chi lo ha stupito di più: "Per me, ha tanta qualità e potenzialità Loftus-Cheek. È un classe ‘95 come me, quindi l'ho sempre visto giocare. Ha un potenziale incredibile, lo vedo anche in allenamento e secondo me potrebbe fare molto di più. Se devo dire un giocatore veramente forte in questa squadra, anche perché ci ho giocato contro, è lui”.

Su Leao: "È giusto dire che anche lui ha potenzialità: è forte, l'ha dimostrato. Ma da quello che ho visto quando sono arrivato adesso, è già cambiato. A livello dell'atteggiamento in campo già c'è qualcosa di diverso e tutto inizia da qui: deve mantenere questo aspetto. È un giocatore con tanta qualità e lo sappiamo bene: deve continuare a crescere. Poi dipende da lui, a livello proprio mentale, capire dove vuole arrivare”.