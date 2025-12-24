ufficiale

Thomas Martini ha firmato il suo primo contratto da professionista

Oggi alle 17:20News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Thomas Martini, centrocampista classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito dal club di via Aldo Rossi:

"AC Milan comunica che Thomas Martini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista classe 2009 farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". 