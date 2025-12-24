Luis Alberto senza filtri: "Per fortuna Lotito non è più il mio presidente"

Dopo aver scritto un pezzo della storia recente della Lazio, il fantasista spagnolo Luis Alberto oggi gioca nell'Al-Duhail nel massimo campionato qatariota. Eppure la sua esperienza biancoceleste è ancora nel cuore, con i suoi lati positivi e negativi. In questo senso fanno sicuramente rumore le parole rilasciate a Fanpage sul suo vecchio presidente a Roma, Claudio Lotito, con cui il rapporto è sempre stato burrascoso e con cui tutt'ora non scorre buon sangue.

Le parole di Luis Alberto: "Ci ho litigato tante volte, lo conoscete: sappiamo tutti com'è. Per fortuna non è più il mio presidente, non esiste amicizia, non ci sentiamo più. Era l'ultimo giorno di mercato, abbiamo dovuto decidere velocemente. Dopo aver parlato con un po' di gente, in cinque minuti abbiamo deciso di andare a provare quest'esperienza. Mi hanno presentato come esterno destro, i primi 4-5 mesi sono stati devastanti per me: non capivo niente. Ho cambiato però mentalità e fatto vedere a Inzaghi (Simone, ndr) che dovevo giocare"