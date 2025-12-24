Biasin: "Con attaccante e difensore Allegri ha tutto per puntare ai primi 4 posti"

vedi letture

Come di consueto, nella giornata di mercoledì Fabrizio Biasin ha pubblicato il suo Editoriale sul sito di Tuttomercatoweb.com: la giornata della Vigilia di Natale non ha fatto eccezioni. Nello specifico il collega si è concentrato sull'analizzare la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, specialmente alla luce dell'arrivo di Niclas Fullkrug, per cui manca solamente l'ufficialità, e per l'obiettivo di portarsi a casa adesso un nuovo difensore centrale.

Il commento di Fabrizio Biasin sul Milan e il suo mercato invernale: "Nell'eterna diatriba tra chi pensa che il Milan sia una squadretta e chi invece no, qui stiamo con i secondi. Il Milan ha una rosa decisamente limitata rispetto alle concorrenti scudetto, ma anche meno esigenze di allargarla. L'attaccante è arrivato, il difensore arriverà: con questi due pezzi di complemento (i titolari sono altri) Allegri ha/avrà tutto per puntare ai primi 4 posti".