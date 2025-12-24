ufficiale

contratto da professionista per Alessandro Bianchi

Oggi alle 16:20News
di Francesco Finulli

Vigilia di Natale con doppia festa in casa di Alessandro Bianchi, giovane portiere classe 2009 del settore giovanile rossonero: l'estremo difensore ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista. Un grande traguardo per il 16enne che così potrà festeggiare un Natale diverso dagli altri, come ricorda anche la pagina Instagram di Milan Futuro: "Passando il Natale da professionista.

Congratulazione Alessandro!"