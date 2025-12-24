ufficiale
contratto da professionista per Alessandro Bianchi
MilanNews.it
Vigilia di Natale con doppia festa in casa di Alessandro Bianchi, giovane portiere classe 2009 del settore giovanile rossonero: l'estremo difensore ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista. Un grande traguardo per il 16enne che così potrà festeggiare un Natale diverso dagli altri, come ricorda anche la pagina Instagram di Milan Futuro: "Passando il Natale da professionista.
Congratulazione Alessandro!"
Pubblicità
News
Pedullà: "Milan, applausi solo per Rabiot. Ma gli altri colpi sono costati un sacco di quattrini e fossi nella proprietà chiederei davvero spiegazioni"
L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milandi Carlo Pellegatti
Le più lette
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Rabiot a Sky: "Leao è cambiato, tutti vogliamo che Maignan resti al Milan. Scudetto? Non è impossibile"
Antonio VitielloE' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com