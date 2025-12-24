Per Napoli e Pisa a gennaio mercato solo a saldo zero

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero. E' questol'esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche riunitasi questa mattina. Le due società, infatti, sono le uniche della Serie A che hanno l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8.

Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione. Il mercato della Lazio, nella prossima sessione di gennaio, sarà invece libero e senza nessun vincolo. Il club di Lotito e' infatti riuscito a rientrare nel limite imposto per il costo del lavoro allargato, superando il blocco delle trattative della sessione estiva (ANSA).