Fabbri per Milan-Verona: non incrocia i rossoneri in Serie A dall'ultima di Fonseca

Il Milan sarà in campo domenica all'orario di pranzo, alle ore 12.30, per affrontare l'Hellas Verona a margine della diciassettesima gironata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri torneranno in campo dopo la breve spedizione in Arabia Saudita che ha portato in dote solamente una sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La gara tra il Diavolo e gli scaligeri sarà arbitrata dal direttore di gara romagnolo Michael Fabbri, sezione di Ravenna.

Tra Milan e Fabbri sarà il quattordicesimo incrocio: in totale il bilancio è favorevole per i rossoneri che con il fischietto ravennate hanno conquistato 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio risale alla semifinale di andata di Coppa Italia della passata stagione che il Diavolo di Sergio Conceicao pareggiò 1-1 contro l'Inter di Simone Inzaghi. In campionato, invece, l'ultima gara risale a un anno fa: il 29 dicembre Milan e Roma pareggiarono 1-1 in quella che fu l'ultima gara sulla panchina rossonera di mister Paulo Fonseca.