Cosà dovrà fare Fullkrug per essere riscattato? La risposta dello scout Mazzotta
Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà ufficializzato non appena verranno aperte le trattative per la finestra di mercato invernale a inizio gennaio. Per scoprire i segreti di quello che sarà il nuovo attaccante rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il profondo conoscitore di calcio tedesco Mauro Mazzotta, CEO e Caposcout della MLM Scouting Consulting & Co. nonché tecnico della U17 del Kaisersalutern, in Germania. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Cosa dovrà fare Fullkrug in questi sei mesi per essere riscattato?
"Il Milan dovrà essere bravo a gestire il suo corpo, visto che ha avuto tante difficoltà: se riusciranno a gestirlo e farlo riposare, potrà fare dei gol. Gli farà bene il fatto che il Milan gioca molto offensivo e potrà fare tanti gol sfruttando i tanti assist. Se farà 7/8 gol nei prossimi mesi, senza infortunarsi, credo ci sia l'occasione per riscattarlo. Ma ripeto ci sono tanti dubbi"
