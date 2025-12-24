Pasotto: "Bartesaghi considerato dal club uno dei punti fermi della squadra che verrà"

Nella giornata di ieri la Gazzetta dello Sport ha riferito di alcuni interessamenti da parte di club di Premier League per Davide Bartesaghi, terzino classe 2005 del Milan che è una delle sorprese più belle di questa prima parte di campionato rossonero. In particolare sarebbe l'Arsenal la squadra più interessata al giocatore. Al momento però il club rossonero non teme assalti e comunque crede di avere due armi difensive con cui rispondere, come viene riportato dal collega Marco Pasotto che ha redatto il pezzo.

Le parole di Marco Pasotto sul perché il Milan può blindare Bartesaghi: "Davide a maggio ha rinnovato fino al 2030 e quindi è ampiamente blindato dal Diavolo. E poi, molto semplicemente, è considerato dal club uno dei punti fermi attorno ai quali costruire la squadra che verrà, oltre al fatto che l'esterno si sta godendo la fortuna di giocare nel club dove è stato allevato e svezzato e sta benissimo dove si trova".