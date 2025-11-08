Callegari: "Leao e Nkunku possono coesistere: insieme hanno un senso"

Massimo Callegari, telecronista di Sport Mediaset e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Rientra Pulisic per quanto riguarda il Milan. Secondo te partirà dall'inizio o si va avanti con la coppia Leao-Nkunku?

"Credo che se stesse bene (Pulisic, ndr) partirebbe dall'inizio, bisogna capire la sua condizione in questo momento, capire la prudenza che ci deve essere considerando che rientra da un infortunio delicato e comunque ha avuto una gestione con la nazionale non ottimale, quindi penso che per un discorso di fiducia e di continuità si possa ripartire con Leao-Nkunku. che comunque insieme non hanno fatto male come coppia. Chiaramente Leao ha giocato meglio rispetto a Nkunku, ma penso che entrambi insieme abbiano un senso: non una coppia tradizionale d'attacco, ma sono una calciatori di altissimo livello, possono coesistere. Nkunku ha una evoluzione particolare, ma l'ha spiegato bene Tare, ha giocato moltissime partite in carriera da prima punta, atipica, certo, quindi va innescato in una maniera differente. Però io penso che sia una coppia più che affidabile per il campionato italiano"