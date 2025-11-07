Notte da dimenticare per Bastoni: derubato in casa durante Inter-Kairat
Spiacevole episodio vissuto da Alessandro Bastoni durante la partita di martedi sera in Champions League contro il Kairat Almaty. Mentre il difensore della nazionale siedeva in panchina a guardare i compagni, è stato derubato a casa sua da una banda di almeno quattro ladri. "Gli uomini - come si legge sul Corriere di Bergamo - hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione a Castelli Calepio, nella zona del lago d'Iseo, in Bergamasca, intorno alle 18.30, prendendo borse griffate e orologi, tra cui due rolex. Non è presente al momento un elenco degli oggetti trafugati".
Il quotidiano racconta anche le modalità con cui i malviventi sono entrati in casa, scavalcando prima il cancello e poi infilandosi in una griglia dell'impianto di aerazione, lungo il perimetro della villa. Successivamente si sono diretti subito in camera da letto e nella cabina armadio, facendo però scattare l'allarme, che gli ha impedito di avere molto tempo a disposizione.
I ladri sono fuggiti dopo pochi minuti, prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri, che ora stanno passando al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza, a cominciare da quello privato della villa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan