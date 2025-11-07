Notte da dimenticare per Bastoni: derubato in casa durante Inter-Kairat

Spiacevole episodio vissuto da Alessandro Bastoni durante la partita di martedi sera in Champions League contro il Kairat Almaty. Mentre il difensore della nazionale siedeva in panchina a guardare i compagni, è stato derubato a casa sua da una banda di almeno quattro ladri. "Gli uomini - come si legge sul Corriere di Bergamo - hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione a Castelli Calepio, nella zona del lago d'Iseo, in Bergamasca, intorno alle 18.30, prendendo borse griffate e orologi, tra cui due rolex. Non è presente al momento un elenco degli oggetti trafugati".

Il quotidiano racconta anche le modalità con cui i malviventi sono entrati in casa, scavalcando prima il cancello e poi infilandosi in una griglia dell'impianto di aerazione, lungo il perimetro della villa. Successivamente si sono diretti subito in camera da letto e nella cabina armadio, facendo però scattare l'allarme, che gli ha impedito di avere molto tempo a disposizione.

I ladri sono fuggiti dopo pochi minuti, prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri, che ora stanno passando al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza, a cominciare da quello privato della villa.