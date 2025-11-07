Notte da dimenticare per Bastoni: derubato in casa durante Inter-Kairat

Notte da dimenticare per Bastoni: derubato in casa durante Inter-KairatMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30News
di Andrea La Manna

Spiacevole episodio vissuto da Alessandro Bastoni durante la partita di martedi sera in Champions League contro il Kairat Almaty. Mentre il difensore della nazionale siedeva in panchina a guardare i compagni, è stato derubato a casa sua da una banda di almeno quattro ladri. "Gli uomini - come si legge sul Corriere di Bergamo - hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione a Castelli Calepio, nella zona del lago d'Iseo, in Bergamasca, intorno alle 18.30, prendendo borse griffate e orologi, tra cui due rolex. Non è presente al momento un elenco degli oggetti trafugati".

Il quotidiano racconta anche le modalità con cui i malviventi sono entrati in casa, scavalcando prima il cancello e poi infilandosi in una griglia dell'impianto di aerazione, lungo il perimetro della villa. Successivamente si sono diretti subito in camera da letto e nella cabina armadio, facendo però scattare l'allarme, che gli ha impedito di avere molto tempo a disposizione.

I ladri sono fuggiti dopo pochi minuti, prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri, che ora stanno passando al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza, a cominciare da quello privato della villa.