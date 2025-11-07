Repice: "Emozione enorme commentare Modric: se c'è sono molto contento"

Francesco Repice, noto telecronista di Rai Radio e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Modric:

“L'emozione nel commentarlo è enorme: quando sei sconfortato a raccontare per un po' di tempo calciatori che fanno cose difficili da capire e poi ti ritrovi un ragazzo di 40 anni che capisce quello che succede in campo molti secondi prima e gioca con due piedi, beh, è un'altra cosa. Io sono stato molto "sfortunato" nella mia carriera perché ho fatto il bordocampista ai calciatori migliori: da Zidane a Ronaldo, da Totti a Del Piero, quindi a volte vedo pseudo-fuoriclasse, devo raccontarli e mi viene lo sconforto, ma se c'è Luka sono molto contento invece”