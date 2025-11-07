Ordine: "C'è una cosa che dimostra che Gimenez ha un carattere molto fragile e che le sue prove deludenti lo hanno ulteriormente depresso"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulle condizioni di Santiago Gimenez: "Il giallo della settimana è quello provocato dallo stato di salute di Gimenez. Il messicano ha pubblicato un post a sua difesa nel quale ha sinteticamente detto: se non ho fatto gol finora è perché avevo un problema alla caviglia e adesso ho deciso di fermarmi e di guarire definitivamente. Quanto tempo impiegherà? Avendo capito l’antifona (il giudizio su NKunku contro la Roma e la guarigione di Pulisic) dalle sue parti sono arrivate previsioni di 4-5 settimane. Da Milanello le notizie non sono così catastrofiche! Questa è la dimostrazione che il giovanotto ha un carattere molto fragile e che le prove deludenti fin qui collezionate lo hanno ulteriormente depresso".

LE CONDIZIONI DI PULISIC E GIMENEZ

Due sere fa Santiago Gimenez è uscito allo scoperto sui propri profili social annunciando un infortunio alla caviglia con il quale conviverebbe da qualche mese. Così facendo il Bebote ha alzato bandiera bianca, confermando che le difficoltà che starebbe riscontrando non sono solo sotto l'aspetto mentale, ma anche e soprattutto fisico. E che questo periodo di recupero gli possa servire per tornare più forte di prima e rialzarsi, perché solo così conquisterà la permanenza al Milan. Per un messicano che si ferma c'è però un americano che rientra in gioco, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Gimenez si tira fuori. C'è Pulisic".