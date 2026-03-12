Gregucci e Foti squalificati per dieci giornate di squalifica ciascuno da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Prima l'esonero comunicato dalla Sampdoria, adesso la stangata del Tribunale federale nazionale della Figc: sono ore pesanti per i due ormai ex allenatori blucerchiati, Angelo Gregucci e Salvatore Foti. Per entrambi dieci giornate di squalifica ciascuno da scontare "nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore". Questo il verdetto dopo settimane di indagini da parte degli ispettori della Figc: la decisione è motivata dal fatto che Foti avrebbe esercitato la funzione di allenatore della prima squadra pur non avendo l'abilitazione Uefa Pro.

Una sentenza che coinvolge anche il presidente della Samp, Matteo Manfredi, e il ceo dell'area tecnica blucerchiata, Jesper Fredberg: per entrambi due mesi di inibizione mentre il club ligure dovrà pagare una multa di cinqumila euro. (ANSA).