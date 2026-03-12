Altobelli: "Con la vittoria nel derby il Milan ha dimostrato un'altra volta di essere temibile. Ma i 7 punti da recuperare sono tanti"

Alessandro Altobelli, ex attaccante, è intervenuto sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport per commentare la corsa scudetto tra Inter e Milan. Ecco il suo pensiero: "L'Inter per non perdere questo scudetto deve semplicemente fare quello che ha fatto fino ad oggi. Per un campionato come la Serie A, i 7 punti che i nerazzurri hanno ancora di vantaggio sono sempre tanti e difficili da recuperare. Chivu sa quello che deve fare: ha perso il derby, ed è stato un duro colpo, però la squadra c'è, è molto equilibrata e non ha punti deboli. Vincerà col suo gioco. Ha solo bisogno solo di tornare a credere in quello che sta facendo. Dopo la sconfitta nel derby, il colpo c'è stato e può anche essere il rischio che abbia fatto male, tuttavia penso che, al contrario, possa essere servito per dare un'ulteriore scossa.

Il Milan con la vittoria di domenica scorsa ha dimostrato un'altra volta di essere temibile ma il problema di Allegri è che all'inizio non ha garantito continuità. E adesso paga quei risultati negativi. In una rimonta si può credere fino all'ultimo, ma è complicatissima. L’Inter, derby a parte, ha resistito anche all'assenza di Lautaro. Voto lui come uomo scudetto nerazzurro, per quello che ha fatto e per ciò che continuerà a fare appena tornerà dall'infortunio, con tanta voglia di tricolore".