Verso Parma-Milan: rossoneri imbattuti da 9 giornate. I numeri negativi dei gialloblu

In vista di Parma-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre: "Il Parma è la squadra della Serie A 2025/26 che segna meno reti: 5 in 10 giornate. Il Parma è la squadra che manda in rete meno giocatori, 4, come Pisa e Verona. Il Parma è la squadra che ha ricevuto più espulsioni (2, pari a Lazio e Como). Parma compagine che subisce il maggior numero di reti da subentranti avversari (3, come Inter, Verona, Lecce, Cagliari ed Atalanta).

Parma reduce da 2 punti nelle ultime 5 giornate (3 sconfitte e 2 pareggi). I ducali sono a secco di vittorie dal 29 settembre scorso, 2-1 al Tardini sul Torino. Milan imbattuto da 9 giornate, grazie a 6 successi e 3 pareggi. Rossoneri k.o. solo alla prima giornata, Cremonese vittoriosa a San Siro 2-1 il 24 agosto scorso".

