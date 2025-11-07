Il Milan segna contro il Parma al Tardini da nove gare di fila
In vista di Parma-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "I precedenti ufficiali tra le due squadre al Tardini sono 34, con il bilancio che recita 9 vittorie del Parma (ultima 2-1, nella Serie A dello scorso anno), 10 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A 2018/19) e 15 successi del Milan (ultimo 3-1 nella Serie A 2020/21).
Il Milan segna al Tardini da 9 gare di fila, 17 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 di Serie A datato 24 marzo 2010. Parma-Milan è stata finale per assegnare titoli in 3 occasioni: nella Supercoppa di Lega 1992 ebbe la meglio il Milan per 2-1 a San Siro; nella Supercoppa Uefa 1993 vinse il Parma con un 2-0 a San Siro dopo la vittoria rossonera per 1-0 al Tardini all’andata; bis ducale nella Supercoppa di Lega 1999, 2-1 a San Siro".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan