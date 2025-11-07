Di Stefano: “Allegri volto del cambiamento. È un uomo leale con i calciatori e non solo”

Nel canale YouTube (Milan Hello) di Andrea Longoni, giornalista televisivo, è stato ospite l’inviato di Sky Sport del Milan Peppe Di Stefano che, in una lunga chiacchierata, ha parlato di alcune curiosità di questi anni e di tanti aneddoti sul Milan di questa stagione. Vediamo nel dettaglio le sue parole in merito all’aria che si respira a Milanello.

“Si respira un’aria diversa a Milanello, il primo volto del cambiamento è Allegri: “primo, secondo e terzo volto sceglierei Allegri, è cambiato Allegri. Io lo avevo raccontato poche volte quando era verso la fine della sua prima esperienza al Milan, questa è tutta un’altra storia, la vivo più dall’interno quindi mi sento di dire questo.

È un uomo leale, così come si vede con la gente, con i dipendenti di Milanello, così con i calciatori. E ti dico dipendenti e giocatori perchè l’anno scorso c’era stata una confusione che io personalmente non avevo mai visto, più con Conceicao che con Fonseca. Lui ha riportato ordine. La scorsa estate non c’era più o meglio rispetto a lui, non serviva neanche il primo Allegri perchè non aveva esperienza, serviva questo Allegri”.