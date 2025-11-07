F. Sala increduto: "Mi fa sorridere ripensare a un mese fa in cui il principale problema era Leao"

vedi letture

Federico Sala, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera su Rafael Leao: “La cosa che ulteriormente mi ha fatto sorridere è ripensare a un mese fa in cui il principale problema era Rafa Leao. Dopo la partita contro la Juventus la questione era come si fa a far giocare Rafa Leao in questa squadra, è un problema.

Dopo un mese ha segnato due gol, tre assist e domenica decide semplicemente di spostare l’inerzia di una partita che fino a quel momento stava dominando la Roma. Ribadisco che qualunque tifoso con un po’ di cervello penserebbe avere un giocatore magari discontinuo ma con picchi da 8 piuttosto che uno discontinuo nella mediocrità“.