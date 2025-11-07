F. Sala increduto: "Mi fa sorridere ripensare a un mese fa in cui il principale problema era Leao"
MilanNews.it
Federico Sala, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera su Rafael Leao: “La cosa che ulteriormente mi ha fatto sorridere è ripensare a un mese fa in cui il principale problema era Rafa Leao. Dopo la partita contro la Juventus la questione era come si fa a far giocare Rafa Leao in questa squadra, è un problema.
Dopo un mese ha segnato due gol, tre assist e domenica decide semplicemente di spostare l’inerzia di una partita che fino a quel momento stava dominando la Roma. Ribadisco che qualunque tifoso con un po’ di cervello penserebbe avere un giocatore magari discontinuo ma con picchi da 8 piuttosto che uno discontinuo nella mediocrità“.
Pubblicità
News
Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosidi Luca Serafini
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Pulisic a disposizione, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori"
2 Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
3 Tonali, nostalgia rossonera: Sandro ha confidato agli amici che gli piacerebbe un giorno tornare al Milan
4 Ordine: "C'è una cosa che dimostra che Gimenez ha un carattere molto fragile e che le sue prove deludenti lo hanno ulteriormente depresso"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Strasser: "Adesso il Milan è squadra. Allegri ha passione e coraggio. Leao? È una Bugatti"
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com