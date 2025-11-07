Bordocam DAZN: ecco perchè il Milan ha ritardato l’ingresso in campo

Una delle serie calcistiche più seguite e affascinati prodotta da DAZN, Bordocam, è stato mostrato un siparietto molto simpatico nel tunnel di San Siro pochi minuti prima dell’ingresso in campo delle due squadre. Mentre la Roma era pronta in fila per l’ingresso insieme alla squadra arbitrale il Milan era ancora nello spogliatoio per un motivo che inizialmente era sconosciuto, tanto che in maniera del tutto ironica, anche un po’ per stemperare la tensione, il difensore della Roma Mancini dice all’arbitro Guida “O multa o iniziamo da 0-1, decidiamo e via!”. Grazie alle immagini di DAZN invece è stato reso noto il motivo del ritardo rossonero: Bartesaghi, terzino rossonero che sarebbe partito titolare, ha avuto un problema al naso che perdeva sangue e dunque non permetteva al terzino italiano di iniziare la gara. C’è voluto tempo per tamponare l’imprevisto che, sempre grazie alle immagini di Bordocam, è confinando in campo, tanto che la foto di squadra di rito ad inizio partita, è arrivata con qualche secondo di ritardo perché Bartesaghi perdeva sangue.

Nel secondo tempo la storia si è ripetuta, questa volta non per colpa di Bartesaghi ma forse per colpa di Allegri e di qualche indicazione meticolosa che il tecnico stava dando alla squadra. Risultato? 2 minuti di ritardo e ammenda di 8000 euro alla società per aver ritardato senza motivo senza l’inzio della gara e ritardo di 2 minuti per l’inizio del secondo tempo. Questo il comunicato del Giudice sportivo: "Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva"