Di Stefano: "Maignan è tornato felice. Milanello è tornato un posto sano”

La tematica del rinnovo di Maignan è sempre attuale vista la scadenza del suo contratto a giugno 2026. In merito si è espresso Peppe Di Stefano durante un’intervista rilasciata sul canale YouTube Milan Hello, dove oltre alle curiosità e aneddoti sulla vita del Milan a Milanello, ha parlato anche di mercato e per l’appunto del portiere rossonero. Queste le sue parole:

“Maignan l’anno scorso era fuori dal Milan, so che era quella l’intenzione, poi succedono due cose: il Chelsea non fa l’offerta giusta e interviene Massimiliano Allegri che ha parlato con Maignan e c’è stato subito feeling tra le parti, so che si sono detti di pensare al campo, ne di pensare al contratto ne di pensare che sei in scadenza, andiamo avanti bene. Da quello che so non ci sono particolari dialoghi aperti, anche perchè al ragazzo non è evidentemente piaciuto il comportamento del Milan lo scorso anno quando gli era stato proposto una cifra sul contratto e dopo qualche mese e qualche errore di troppo, la cifra da quello che mi risulta è stata leggermente modificata. Credo che il ragazzo sia duro e rigido da quel punto di vista, non è duro e rigido a Milanello, ha riacquisito un sorriso che prima non aveva. Mike da questa estate è felice, saluta, cosa che l’anno scorso faceva meno (ride ndr.), si ferma con i tifosi, si ferma con la gente, Milanello è tornato ad essere un posto felice. E non parlo solo dei giocatori, parlo dei dipendenti, dei ragazzi che magari non hanno un microfono per raccontarlo, è tornata la voglia di lavorare. È tornata l’atmosfera di fare anche quella cosa in più, quel quarto d’ora di lavoro in più”.