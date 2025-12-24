Agresti: "Ecco i due motivi che hanno portato il Milan a prendere Fullkrug"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha commentato così l'arrivo al Milan di Niclas Fullkrug: "È Füllkrug il centravanti dei sogni milanisti? Certamente no, considerata la sua storia di goleador discontinuo. Ed è l’uomo sul quale il club può costruire il futuro? No, nemmeno questo, considerato che il 9 febbraio compirà trentatré anni. E allora, qual è la logica dell’operazione che ha portato il tedesco a Milano? Ci sono due motivi che hanno spinto il Milan a prenderlo, e tutti e due meritano considerazione. Numero uno, il costo: prestito gratuito per sei mesi, ingaggio di un milione e 300 mila euro, insomma un’operazione quasi a zero.

Numero due, le caratteristiche: ad Allegri manca una punta centrale e il tedescone, 189 centimetri, lo è. Se il Milan ha lasciato tanti punti con le piccole forse è anche perché ha attaccanti che hanno bisogno di campo e di spazio per dare il massimo (Leao, Pulisic, Nkunku) e soffrono contro le difese chiuse, con le quali a volte può essere risolutiva una palla buttata in mezzo per un gigante d’area. Se in area hai Nkunku questa non è un’opzione; se hai Füllkrug, lo diventa. Il campo dirà se la mossa, oltre che economica, è stata utile".