MN - Strasser: "Leao è una Bugatti, gli altri una Fiat Punto: nessuno è come lui"

vedi letture

Nel gennaio del 2011 segnò un gol decisivo che permise al Milan di vincere a Cagliari una partita importantissima in ottica scudetto. Oltre alla maglia del Diavolo in Italia ha vestito anche quelle di Lecce, Reggina, Parma. Genoa e Livorno, fra le altre. Adesso, dopo l'ultima stagione al Viterbo, si occupa della sua fondazione, che ha a cuore il futuro e la felicità dei bambini della Sierra Leone, suo paese natale. Da sempre molto legato al Milan e ai colori rossoneri, Rodney Strasser ha parlato di Diavolo e non solo in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao è la vera stella del Milan?

"È il più forte. Secondo me deve ancora dimostrare tutto il suo valore. Dobbiamo avere pazienza con lui, perché fa la differenza. Lo so che ognuno ha il suo carattere, però lui quando parte a campo aperto non lo prende nessuno. Leao è come una Bugatti e gli altri una Fiat Punto...si vede la differenza. Lui deve continuare. Speriamo non si faccia male e che continui a dare di più ogni giorno, perché ha ancora tanta strada davanti. Speriamo faccia bene per il Milan perché serve molto, nessuno è come lui secondo me".