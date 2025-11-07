CorSera: "Tonali si mette sul mercato. L’asta milionaria è aperta fra pista Juve e nostalgia Milan"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Tonali si mette sul mercato. L’asta milionaria è aperta fra pista Juve e nostalgia Milan". Nelle scorse ore, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha dichiarato sul suo futuro: "È una domanda difficile perché nel calcio bisogna pensare stagione dopo stagione. Non voglio dire che resterò qui dieci anni e poi magari fra due o tre andarmene. Voglio pensare solo a me stesso".

La prossima estate, Tonali, che viene valutato dagli inglesi almeno 100 milioni di euro, potrebbe essere uno dei nomi più caldi sul mercato. La Juventus, per esempio, lo tiene d'occhio da qualche tempo. Sandro confida agli amici che gli piacerebbe un giorno tornare al Milan, ma la realtà è che a potersi permettere un investimento del genere sono solo i top club di Premier League.

