Pastore racconta: "Ho visto contro la Roma una scena che mi ha molto colpito..."

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul Milan di Massimiliano Allegri e sugli effetti che il tecnico livornese ha portato in rossonero: "C’è un aspetto di Allegri, un grande tattico, uno stratega, il corto muso, e questo c’era già ai tempi della Juve: è un grande uomo spogliatoio secondo me. È un uomo che tranquillizza, che ha anche il carisma per sopperire a eventuali vuoti dirigenziali e societari. Contro la Roma ho visto questa scena che mi ha molto colpito: quando Saelemaekers subisce un fallo di frustrazione da Wesley che viene ammonito, si accende una piccola rissa con un po’ di giocatori, arriva Allegri ad abbracciare Saelemaekers e a portarlo via e lì ho pensato che questa cosa l’anno scorso non succedeva.

Al contrario, se un allenatore si avvicinava a un giocatore bisognava preoccuparsi. Invece Allegri è un uomo istintivo e di percezione di campo, gode nel vivere la partita minuto per minuto senza star lì a preparare cose. In queste partite molto torride, come è stato Milan-Napoli e come forse sarà il derby, lui si esalta ed esalta i giocatori. Penso che Allegri si faccia voler bene un po’ da tutti e questa è una cosa completamente diversa rispetto all’anno scorso”.