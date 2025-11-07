I convocati del Portogallo per la sosta: c'è anche Rafael Leao

Roberto Martinez, CT del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati per la sosta ormai imminente. La formazione lusitana deve ottenere il pass per il Mondiale 2026, vicino ma non ancora matematico. Gli impegni saranno due: giovedì 13 alle 20.45 in casa dell'Irlanda e domenica 16 alle ore 15 in casa contro l'Armenia. Basta una vittoria alla squadra di Cristiano Ronaldo. Tra i chiamati dall'allenatore portoghese c'è anche il numero 10 rossonero Rafael Leao.

Leao, in questa stagione, aveva saltato la prima pausa per le Nazionali a causa di un infortunio, mentre era stato convocato per la seconda ma solamente per giocare i minuti finali della prima delle due partite: successivamente era stato rimandato anzitempo a Milanello, in accordo con il club di origine stesso.