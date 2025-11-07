Nosotti: "Quello che sta succedendo può legittimare un pensiero, ma ci vuole calma: Allegri lo sa benissimo"

vedi letture

Marco Nosotti, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sulle chance Scudetto del Milan: “Ci vuole della calma. E non è una sospensione del giudizio, le cose vanno viste nei loro tempi e da diverse angolazioni. Quello che sta succedendo, anche in un momento in cui il Milan è segnato da assenze significative e la classifica che ne deriva, può legittimare un pensiero ma Max pur pensando che le cose si possono azzerare, si pone obiettivi di medio percorso e sa che a marzo bisogna vedere come ci arrivi. Però io credo che capisca di essere sulla strada giusta. Al centro i giocatori e il talento. Ma Max sa benissimo quanto è fallace pensare di essere già sulla strada buona“.

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.