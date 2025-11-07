Leao, capolavoro non solo in campo. Ecco il nuovo mega tattoo

Non solo calcio e musica ma anche i tatuaggi, sono una delle più grandi passioni di Rafa Leao che, se volessimo fare un paragone poetico, dipinge i palloni in campo come il suo tatuatore ha “dipinto” la sua schiena. È proprio quest’ultimo ad aver postato nei suoi social la foto finale del tatuaggio che lo impegna da diversi mesi. La frase sulle spalle “Only God can judje” che tradotto significa “Solo Dio può giudicare”, è praticamente la stessa che ha tatuata Ibrahimovic sul fianco sinistro (Solo Dio può giudicarmi) salvo poi averla rimossa col laser. Il portoghese è dal febbraio scorso che ha iniziato questo grande lavoro e finalmente in questo periodo l’ha ufficialmente ultimato.

Ma cosa si è tatuato - sulle spalle abbiamo detto la frase “Only God can judje”, sulla parte destra della schiena appare il volto della Madonna con sotto una colomba, poi il disegno del quartiere dove è cresciuto, con i palazzi, un paio di scarpe appese a una delle lettere della scritta che ha sulle spalle e un cartello stradale con le scritte “Vale Chicharos” e il codice postale 2845. Nella parte inferiore invece c’è la frase “Take the risk” ovvero corri il rischio con la pallina di una roulette sul numero 3 e un poker d’assi.