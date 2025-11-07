Roma, Gasperini: "Le sconfitte contro Inter e Milan ci hanno fatto crescere"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Penso che siamo cresciuti sul piano delle prestazioni che ci danno fiducia e convinzione. Dalle sconfitte con Inter e Milan siamo usciti migliori, ci esprimiamo meglio. Non è un luogo comune se dico che a volte alcune sconfitte servono più delle vittorie". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport dopo la vittoria in Scozia contro i Rangers. "Ora ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo di gare con l'Udinese e poi speriamo di recuperare qualcuno dopo la sosta", ha aggiunto.

Sulla partita di stasera, invece, ha concluso: "Vincere su questi campi non è mai semplice. Ci sono ambienti molto carichi e squadre impegnative sul piano atletico. E' fondamentale poi fare reparto anche in attacco. Il secondo gol è un bel esempio perché entrano in gioco tutti e tre i centravanti". (ANSA).