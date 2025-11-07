Ordine: "Lo dico ora in tempi non sospetti: Parma è fondamentale, più importante persino del derby"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso verso Parma-Milan: "Lo dico ora in tempi non sospetti: alla luce dell’ultimo periodo (dalla sosta di ottobre in poi) e prima della prossima di novembre, la tappa di Parma è fondamentale, più importante persino del derby. Perché Allegri può recuperare, per la panchina, solo Pulisic mentre Rabiot rimarrà ancora fuori nonostante la pre-convocazione del ct francese e perché poi non si sa come torneranno dopo l’intermezzo nazionali. Passare Parma significa preparare senza affanni l’appuntamento del derby".