Ordine: "Lo dico ora in tempi non sospetti: Parma è fondamentale, più importante persino del derby"
MilanNews.it
Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso verso Parma-Milan: "Lo dico ora in tempi non sospetti: alla luce dell’ultimo periodo (dalla sosta di ottobre in poi) e prima della prossima di novembre, la tappa di Parma è fondamentale, più importante persino del derby. Perché Allegri può recuperare, per la panchina, solo Pulisic mentre Rabiot rimarrà ancora fuori nonostante la pre-convocazione del ct francese e perché poi non si sa come torneranno dopo l’intermezzo nazionali. Passare Parma significa preparare senza affanni l’appuntamento del derby".
Pubblicità
News
Nosotti: "Quello che sta succedendo può legittimare un pensiero, ma ci vuole calma: Allegri lo sa benissimo"
Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosidi Luca Serafini
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Pulisic a disposizione, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori"
2 Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
3 Tonali, nostalgia rossonera: Sandro ha confidato agli amici che gli piacerebbe un giorno tornare al Milan
4 Ordine: "C'è una cosa che dimostra che Gimenez ha un carattere molto fragile e che le sue prove deludenti lo hanno ulteriormente depresso"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Strasser: "Adesso il Milan è squadra. Allegri ha passione e coraggio. Leao? È una Bugatti"
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com