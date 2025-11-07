Milan, riecco Pulisic: sarà in panchina a Parma. Poi sosta a Milanello per essere al top nel derby

vedi letture

Dopo settimane in emergenza, Max Allegri sta piano piano recuperando tutti gli infortunati. In attesa di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, che puntano entrambi a tornare a disposizione per il derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre, domani sera a Parma ci sarà il rientro di Christian Pulisic che, dopo circa tre settimane ai box per il problema muscolare rimediato in nazionale a metà ottobre, partirà inizialmente dalla panchina.

NIENTE NAZIONALE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'americano si sta allenando da mercoledì in gruppo e al Tardini giocherà con un ogni probabilità uno spezzone di secondo tempo per permettergli di iniziare a recuperare il ritmo partita. Nelle scorse ore, è arrivata poi una bella notizia per il Milan, vale a dire che Pulisic non è stato convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli in programma in questa sosta per le nazionali di novembre. Il numero 11 milanista avrà così la possibilità di lavorare a Milanello per essere al top alla ripresa del campionato quando sarà in programma il derby contro l'Inter.

RABIOT E JASHARI - Anche Rabiot non è stato convocato dalla Francia e potrà così allenarsi anche lui con tranquillità nel Centro sportivo rossonero per recuperare definitivamente dal problema al soleo. L'obiettivo del centrocampista francese è essere poi subito titolare nella stracittadina milanese. Domani sera contro il Parma spera di avere un po' di minuti a disposizione anche Ardon Jashari: lo svizzero, rientrato nei giorni scorsi dopo il grave infortunio riportato a fine agosto dopo uno scontro in allenamento con Gimenez (frattura composta del perone destro), è rimasto in panchina 90' contro la Roma e domani al Tardini potrebbe tornare pure lui in campo per uno spezzone di gara.

