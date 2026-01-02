Dalla Turchia, il Milan rifiuta 25 milioni per Nkunku: il Fener pronto ad alzare a 30

Il futuro di Christopher Nkunku è tutto da decidere. Il francese è arrivato nelle battute finali del mercato estivo, come acquisto più costoso del mercato rossonero e anche di tutta la Serie A. L'ex Chelsea, però, non ha inciso in campo come si sperava potesse fare e solamente cinque giorni fa ha trovato i primi gol in campionato. Oggi a cercarlo è il Fenerbahce e soprattutto il suo ex allenatore al Lipsia Domenico Tedesco che vorrebbe portarselo a Instabul per rinforzare il suo attacco.

A fornire alcuni aggiornamenti freschi sulla trattativa è il quotidiano Fanatik, direttamente dalla Turchia. Questa mattina il media turco riporta che il Milan ha rifiutato la prima offerta da 25 milioni. Questa prima porta chiusa però non sembra aver demoralizzato la formazione gialloblù che sarebbe disposta ad alzare il tiro fino a un piatto da 30 milioni di euro. Contestualmente il club turco e il suo allenatore stanno cercando di convincere il giocatore che, come prima reazione, vorrebbe rimanere in rossonero per dimostrare di essere all'altezza.