ufficiale Il Milan ha depositato il contratto di Niclas Fullkrug

vedi letture

Niclas Fullkrug ora è ufficialmente un calciatore del Milan. Come ampiamente previsto da giorni, il club rossonero ha sfruttato la mattina del primo giorno della finestra del mercato invernale, oggi 2 gennaio 2026, per depositare il contratto del nuovo centravanti del Diavolo. Lo riporta il portale della Lega Serie A che riferisce tutte le trattative che sono andate in porto e i relativi tesseramenti. Ora manca solamente la comunicazione ufficiale da parte del club.

Niclas Fullkrug, centravanti tedesco classe 1993, arriva dal West Ham, dove ha trascorso un anno e mezzo senza riuscire a trovare la fortuna che andava cercando. Il calciatore si trasferisce in rossonero a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Già dal giorno di Santo Stefano Fullkrug si allena a Milanello con i suoi nuovi compagni grazie al nulla osta concesso dal club londinese: questa sera, infatti, il centravanti sarà già a disposizione di Allegri per la gara di Cagliari.