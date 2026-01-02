L'agente di Maignan a Casa Milan entro due settimane: perché il club ci crede

Quando a inizio giugno saltò la trattativa tra Milan e Chelsea per il trasferimento di MIke Maignan, convinto anche da Max Allegri a rimanere in rossonero, praticamente tutti hanno pensato che questa sarebbe stata l'ultima stagione del portiere francese in rossonero, visti come erano finite le trattative a febbraio con il club. Oggi non è che lo scenario sia cambiato, però sicuramente da via Aldo Rossi conservano qualche speranza in più sul fatto che il capitano del Diavolo possa rimanere anche dopo quest'anno.

Agente a Casa Milan

A fare il punto sulla situazione delle trattative per il rinnovo di Mike Maignan, questa mattina, è la Gazzetta dello Sport. La rosea riferisce che questa prima metà di gennaio potrebbe giocare un ruolo sulla definizione del futuro del portiere rossonero: entro la metà del primo mese dell'anno, infatti, è previsto un incontro tra la dirigenza di Casa Milan e l'agente dell'estremo difensore francese. Un segno significativo dal momento che, dallo scorso inverno, non c'erano più stati contatti rilevanti. L'offerta che il Diavolo ha messo sul piatto è allettante, economicamente uguale a quella di Leao: si tratta di una parte fissa di 5.5 milioni a stagione a cui si aggiungono 1.5 di bonus.

Perchè il club ci crede

Ma cos'è cambiato rispetto a qualche settimana fa? Perché il Milan crede di più alla buona riuscita dell'operazione? Detto che si tratta comunque di un caso molto delicato e non scontato, la società rossonera punta molto sul benessere ritrovato che Maignan sta vivendo in questa stagione a Milanello: al di là della fascia da capitano, Mike ha un ottimo rapporto con Max Allegri, che sa essere molto persuasivo, e si è rinnovato tecnicamente sotto la guida esperta del preparatore Claudio Filippi. Inoltre anche il rapporto con i compagni di squadra è ottimo, tanto che anche alcuni di loro hanno fatto esternazioni pubbliche relative al rinnovo del portiere. Una cosa è certa, il Milan lascerà tempo e farà ragionare Mike con calma.