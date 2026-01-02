Dalla Germania smentiscono: "Kim sta respingendo ogni proposta"

Kim Minjae può essere uno dei nomi più caldi in questa sessione invernale di calciomercato: poco spazio per il sudcoreano quest'anno nel Bayern Monaco e la prospettiva del Mondiale a fine stagione. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato dell'interesse del Milan per l'ex Napoli e anche del fatto che il giocatore stesso gradirebbe un trasferimento proprio per trovare più minuti in vista della rassegna iridata di quest'estate. Ciononostante dalla Germania arrivano indiscrezioni contrastanti.

Il collega Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, riferisce in un suo tweet di questa mattina che ci sono diversi club interessati al coreano e cita su tutti il Fenerbahce ma anche alcuni club italiani, senza nominarli direttamente. Il reporter tedesco però aggiunge anche una cosa molto importante subito dopo: "Tuttavia, al momento non ci sono possibilità di trasferimento. Il 29enne sta respingendo ogni proposta ed è determinato a rimanere al Bayern almeno fino all'estate. Il suo contratto scade nel 2028".