Ramazzotti: "L’obiettivo del Milan è quello di regalare ad Allegri non un difensore in più, ma un elemento in grado di fare la differenza"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui movimenti del Milan in difesa: "Dopo aver sistemato l’attacco inserendo Füllkrug al posto di un Gimenez che, secondo Allegri, tornerà disponibile "tra tre-quattro mesi", adesso il Milan sposterà l’attenzione sulla difesa. L’obiettivo del club è quello di regalare ad Allegri non un giocatore in più, perché numericamente il reparto è al completo con i titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic più le riserve De Winter e Odogu, ma con un elemento in grado di fare la differenza e di alzare ulteriormente la qualità del reparto. Ecco perché in via Aldo Rossi si stanno guardando intorno senza eccessiva frenesia: vogliono essere pronti a cogliere opportunità importanti che si presentino soprattutto all’esterno. Per questo seguono l’evoluzione della situazione di difensori top come per esempio il sudcoreano Kim Min-jae, tutt’altro che soddisfatto della sua stagione con il Bayern Monaco".

VERSO CAGLIARI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

"Sarà - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan - una partita complicata come tutte, ma domani ancora di più. È la prima dell'anno. A Udine ho detto che era una partita molto importante, domani ha lo stesso valore. La classifica si sta delineando, a Cagliari dobbiamo essere bravi a fare un altro passettino in avanti per rimanere tra le prime quattro. Da qui al 15 febbraio abbiamo 8 partite, 6 trasferte e solo 2 in casa. Abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo fare passettini per arrivare al post Pisa nelle migliori condizioni. Gennaio è importante, ma non tanto per il mercato, ma perché abbiamo Cagliari, Genoa, poi Firenze e poi col Como e poi la domenica giochiamo in casa col Lecce. L'importante è avere tutti a disposizione. Gabbia chiamiamolo recuperato, verrà in panchina con la squadra. Nkunku non sarà a disposizione, persiste il problema alla caviglia. Leao è completamente ristabilito, ma è un mese che non gioca e vediamo fin quando può rimanere in campo. Pulisic fino a ieri ha lavorato a parte, vediamo come starà. Pavlovic viene con noi ma ha avuto un attacco febbrile e vediamo come sta. L'importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L'obiettivo è che il Milan giochi tutti gli anni la Champions, quindi stare nelle prime 4. Bisogna avere l'ambizione di fare il massimo e ambire al massimo traguardo, solo così puoi ottenere il massimo. Il campionato è semplice: chi vince è la migliore. Se arriveremo quarti vorrà dire che avremo meritato di essere quarti. Non dico che sarei contento, ma vorrebbe dire che la squadra avrebbe riportato il Milan in Champions. Di solito quella che vince è sempre la favorita, poi l'Inter se non erro, negli ultimi 5 anni, non è mai uscita dal primo o dal secondo posto. La Roma sta facendo grandissime cose con Gasperini... Bisogna fare grandissime cose per arrivare tra le prime quattro".