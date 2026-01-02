Sei anni fa Zlatan Ibrahimovic tornava al Milan: due anni e mezzo dopo lo Scudetto

vedi letture

Oggi 2 gennaio 2026 ricorre l'avversario particolare di un evento che ha cambiato la storia recente del Milan: esattamente sei anni fa Zlatan Ibrahimovic tornava ufficialmente al Milan. Dopo averlo lasciato nell'estate del 2012 per andare al PSG, insieme a Thiago Silva, costretti a partire, lo svedese ha vinto tanto in Francia e poi ha giocato anche con il Manchester United, prima di trasferirsi ai Los Angeles Galaxy negli Stati Uniti in quella che sembrava essere l'ultima tappa della sua carriera.

Neanche per sogno. A cavallo tra il 2020 e il 2021, un Milan bisognoso di carisma e mentalità, allenato da Stefano Pioli, bussa alla porta di Zlatan che, come solito fare, accetta la sfida di riportare i rossoneri nel calcio che conta, nonostante i 39 anni di età. Il resto è storia: le prima stagione e mezza Ibra segna tanto, permettendo al Diavolo di riacquisire uno status di rilievo e di tornare in Champions. Nell'anno 2021/2022, gli infortuni lo limitano un po' di più, ma la sua presenza nello spogliatoio è benzina pura: il Milan vince lo Scudetto a distanza di nove anni dall'ultima volta, anche quella battezzata da Ibra.