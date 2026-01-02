Milan, caccia ad un difensore: il preferito di Allegri è Gatti, ma la Juve vuole 20-25 milioni

Milan, caccia ad un difensore: il preferito di Allegri è Gatti, ma la Juve vuole 20-25 milioniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:35Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Dopo aver rinforzato l'attacco con Fullkrug, il Milan è ora alla ricerca di un nuovo difensore per puntallare la retroguardia di Max Allegri. Il preferito del tecnico milanista è Federico Gatti, ma la Juventus pretende almeno 20-25 milioni di euro per lasciarlo partire. I rossoneri preferirebbero un prestito con diritto di riscatto o al massimo uno scambio con Koni De Winter. E così il Diavolo alla fine potrebbe ripiegare su qualche esubero straniero a condizioni di saldo, come già accaduto in avanti con Fullkrug. Lo scrive stamattina Il Giornale.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it