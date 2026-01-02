live mn Verso Cagliari-Milan: Allegri ritrova Fofana e Leao titolari, dubbio Pavlovic

13.05 - Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dato questi aggiornamenti su X: "Le ultime per il Milan da Cagliari. Nessun problema con il tesseramento di Fullkrug: il tedesco sarà disponibile stasera, come previsto. Una mattina peggiore del previsto per Pavlovic, che non ha ancora superato la forma influenzale: si decide nel pomeriggio".

13.00 - Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato.

Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati! Il Milan insieme al Cagliari saranno le prime squadre ad affrontarsi in Serie A nell'anno nuovo. La gara, in programma stasera alle 20.45 presso lo Stadio Unipol Domus di Cagliari si prospetta come una sfida cruciale e molto complicata, quasi fondamentale per il percorso dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri. Da una parte la volontà di iniziare bene il nuovo anno con una vittoria, dall'altra la necessità di dover far punti per restare aggrappati al treno Champions, con tante squadre in lotta per entrare tra le prime quattro posizioni.

Intanto stasera si va in Sardegna, e non mancano le novità: in porta confermato Maignan, difesa che sarà la stessa utilizzata contro il Verona e quindi composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. Centrocampo che vedrà la solita linea composta da Saelemaekers, Modric e Fofana, di ritorno dal primo minuto con Bartesaghi largo a sinistra. In attacco Loftus-Cheek dovrebbe affiancare un ritrovato Rafa Leao.