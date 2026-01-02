live mn Verso Cagliari-Milan: dubbio Pavlovic, se non ce la fa gioca Bartesaghi in difesa

vedi letture

Questa la probabile formazione rossonera: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic/Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi/Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.

14.39 - Strahinja Pavlovic sarà a disposizione di Max Allegri questa sera contro il Cagliari? Secondo quanto appreso da Milannews.it, una decisione verrà presa solo all'ultimo: il difensore serbo, che è alle prese con l'influenza, sta progressivamente meglio e continuerà ad essere valutato anche nelle prossime ore. Se non dovesse farcela, al suo posto in difesa spazio a Davide Bartesaghi, con l'inserimento a sinistra di Pervis Estupinan.

14.10 - CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Abisso

Assistenti: Rossi L. - Barone

IV uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello

13.46 - Strahinja Pavlovic non ha ancora superato la forma influenzale che lo ha colpito nelle scorse ore e una decisione definitiva sulla sua presenza stasera contro il Cagliari verrà presa solo nel pomeriggio. Secondo quanto appreso da Milannews.it, se il serbo non dovesse farcela a recuperare giocherà Davide Bartesaghi in difesa al suo posto con Tomori e De Winter, mentre come esterno sinistro ci sarà Pervis Estupinan.

13.05 - Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dato questi aggiornamenti su X: "Le ultime per il Milan da Cagliari. Nessun problema con il tesseramento di Fullkrug: il tedesco sarà disponibile stasera, come previsto. Una mattina peggiore del previsto per Pavlovic, che non ha ancora superato la forma influenzale: si decide nel pomeriggio".

13.00 - Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato.

Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati! Il Milan insieme al Cagliari saranno le prime squadre ad affrontarsi in Serie A nell'anno nuovo. La gara, in programma stasera alle 20.45 presso lo Stadio Unipol Domus di Cagliari si prospetta come una sfida cruciale e molto complicata, quasi fondamentale per il percorso dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri. Da una parte la volontà di iniziare bene il nuovo anno con una vittoria, dall'altra la necessità di dover far punti per restare aggrappati al treno Champions, con tante squadre in lotta per entrare tra le prime quattro posizioni.

Intanto stasera si va in Sardegna, e non mancano le novità: in porta confermato Maignan, difesa che sarà la stessa utilizzata contro il Verona e quindi composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. Centrocampo che vedrà la solita linea composta da Saelemaekers, Modric e Fofana, di ritorno dal primo minuto con Bartesaghi largo a sinistra. In attacco Loftus-Cheek dovrebbe affiancare un ritrovato Rafa Leao.