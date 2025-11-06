Se le cose dovessero proseguire cosi, non sarebbe folle considerare un intervento sul mercato per la punta

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul calciomercato di gennaio del Milan: "Se Allegri riuscisse pure a far girare gli attaccanti, dopo aver sistemato la fase difensiva, potrebbe davvero dire la sua anche nella corsa al titolo. Ma tanto passa dalla produttività delle punte. Per ora il vero tasto dolente della squadra. Il Diavolo segna poco con gli attaccanti. Esclusi Leao e Pulisic gli altri fanno molta fatica. E se le cose dovessero proseguire cosi, non sarebbe folle considerare un intervento sul mercato. D’altronde sarebbe un peccato non sfruttare la scia, ecco perché a novembre e dicembre saranno importanti per decidere le strategie della finestra di gennaio. Di certo il tecnico non disdegnerebbe qualche uomo di qualità in più nella rosa".

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.