Ramazzotti: "Su Pellegrino relazioni positive. Può essere un rinforzo già nel mercato di gennaio?"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui nomi per l'attacco del Milan: "Sabato sarà avversario e si trasformerà nell'osservato speciale di Massimiliano Allegri perché Mateo Pellegrino è il principale terminale offensivo del Parma. L'attaccante argentino, però, in Emilia dal febbraio 2025, può diventare pure un obiettivo di mercato del Milan. Gli osservatori rossoneri l'hanno visto in azione dal vivo (insieme al portiere Suzuki) e in via Aldo Rossi ci sono relazioni positive sul suo conto perché, alla luce dei suoi 22 anni, ha notevoli margini di miglioramento. Può essere un rinforzo per Max già nel prossimo mercato di gennaio? Possibile, ma non scontato perché il Parma è in corsa per la salvezza e certo non vorrà privarsi del suo centravanti, ma anche perché il Diavolo, dopo le spese estive, per puntellare il reparto avanzato non pensa a un altro acquisto a titolo definitivo (come lo sono stati Gimenez e Nkunku), ma a un prestito con diritto di riscatto.

Sul taccuino, però, insieme alle opzioni estere (Joaquin Panichelli, 23 anni, argentino dello Strasburgo e Jonathan Burkardt, 25 anni, tedesco dell'Eintracht Francoforte) e al romanista Dovbyk, cercato nel finale della sessione estiva (sfumato lo scambio con Gimenez per il no del messicano al trasferimento nella Capitale), in prima fila c'è anche Pellegrino".