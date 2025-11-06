Un Milan sempre più "allegriano". E Max, alla distanza, sa come gestire i momenti clou della stagione

vedi letture

Un campionato anomalo, almeno in questo inizio. Tre squadre racchiuse in un punto, il Napoli prima di Inter, Milan e Roma. In tutta questa bagarre, però, i rossoneri hanno una marcia in più perché possono contare su una personalità, Massimiliano Allegri, più abile degli altri. Calcolatore, stratega, sa quando accelerare. Come giocare, come confrontarsi.

Lo ha dimostrato in passato e anche questa sua seconda vita in rossonero sta confermando tutto ciò. Con qualche pizzico di evoluzione, certo, perché le persone intelligenti sanno aggiornarsi e sanno stare al passo con i tempi. Ma il diktat di base allegriano è sempre lo stesso, ed ecco che in una situazione come questa la sua esperienza potrà fare tutta la differenza del mondo.

Questo inizio di Serie A sta dimostrando che non c'è alcuna favorita più avanti di altre, e Allegri sa come gestire i vari momenti del campionato. Lo ha ripetuto più volte, negli anni passati, non è questo il momento di accelerare. Questo è il momento della costanza, dell'umiltà, della cultura del lavoro e di rimanere attaccato al treno per poi sferrare gli attacchi decisivi nel momento in cui le avversarie cadranno.

Questo è un Milan allegriano perché ha il carattere del proprio allenatore. Perché gioca le gare sporche ma le vince, e poco conta se lo spettacolo non è sempre il massimo. Gli estetismi non portano punti, la concretezza sì. E proprio su questo punto si basa il nuovo manuale di lettura di Max Allegri, perché alle sfumature evolutive bisogna sempre affiancare quei punti che sono sempre stati alla base della sua filosofia calcistica.

E che stanno rispecchiando anche questo nuovo Milan, meno morbido, più cinico ed elegante. La forza mentale è evidente perché gare delicate non sono mai, o quasi, sfuggite di mano. Poi si inciampa, certo, ma la differenza rispetto al passato è che questo Milan sa come rialzarsi. E questo, forse, è il punto più importante rispetto al passato. Ed è anche da qui che una squadra diventa grande. Questo Milan può sognare, nel nome di Max.