Leao al Max! Allegri è il sarto che gli sta cucendo addosso il vestito perfetto

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la vittoria di misura, e di allegriana maniera, sulla Roma. L'obiettivo, in questa parte di campionato, è molto chiaro: far sì che il vagone rossonero rimanga attaccato alla parte anteriore del treno. Prima della sosta, i ragazzi di Max andranno a Parma per consolidare l'importante stato fisoco e mentale, e confermarsi dopo la prestazione contro i rossoneri. Allegri dovrà e vorrà contare ancora su Rafael Leao.

Discusso e ridiscusso, ogni occasione è buona per parlare di Rafa. Se segna oppure se fa male, poco importa. Il portoghese, nel bene o nel male, resta al centro delle attenzioni. Ma, rispetto al passato, ecco che sempre di più stiamo andando incontro a una nuova versione dell'attaccante. Una versione aggiornata, più matura e meno giocoliera. Per la prima volta, Leao sta cercando di badare alla quantità più che alla qualità. Certo, quest'ultima serve sempre. Ma non è l'unica soluzione per diventare decisivo, non può essere l'unica discriminante nella costruzione del giocatore completo e ideale. Ecco perché questa nuova versione pare più efficace.

Il sarto Max gli sta cucendo addosso quel vestito che ha sempre dovuto e voluto indossare. Perché Leao, da potenziale crack, poteva diventare "quel vorrei ma non riesco" condito da tanti rimpianti. E invece ecco che in panchina è arrivato il gestore che meglio può governare le sue emozioni, le qualità e la testa di un calciatore che ha tutto per diventare devastante. E nelle ultime uscite lo ha dimostrato ampiamente.

Adesso il prossimo passo da scalare è molto chiaro: Leao deve avere quella continuità per essere decisivo in ogni occasione, senza perdersi per poi macinare altri chilometri di fatica per ritrovarsi. Leao è alla ricerca del percorso lineare che tanto ha bramato negli ultimi anni, e Allegri sembra essere arrivato al Milan nel momento perfetto. Una nuova consapevolezza, un nuovo modo di essere e di porsi. Leao ha tutto per trascinare il Milan, adesso deve dimostrare di poter gestire qualsiasi momento della stagione. E Max, in questo atelier è il sarto perfetto per il nuovo vestito di Rafa.