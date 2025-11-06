Allegri a caccia di un 9: il Milan punta Pellegrino del Parma

Sabato sera Massimiliano Allegri dovrà capire come arginarlo, mentre in futuro potrebbe...allenarlo. Alla ricerca di una prima punta di peso sulla quale andare a puntare, il Milan avrebbe messo gli occhi su Mateo Pellegrino del Parma, figlio di Mauricio, ex Barcellona, Liverpool e Valencia e collaboratore di Rafa Benitez quando lo spagnolo era all'Inter.

Gli esordi e il Parma

Mateo Pellegrino ha esordito tra i professionisti con il Velez in un partita in Copa Libertadores contro il Flamengo nel maggio 2021, quando in panchina c'era proprio papà Mauricio. Oltre all'esperienza da 14 presenze ed un gol con El Fortin, l'attaccante argentino ha vestito anche le maglie dell'Estudiantes (19 presenze) e del Platense (53 presenze, 15 gol e 9 assist) prima di essere acquistato dal Parma per 2 milioni di euro più un 50% sulla futura rivendita nel gennaio del 2025.

Fino a questo momento non ha neanche un anno di esperienza in Serie A, ma in questi mesi ha dimostrato di avere garra, struttura e statistiche per essere un grande numero 9, come confermano gli 8 gol metti a segno in 25 presenze con la maglia dei ducali.

Il Milan punta Pellegrino

Mateo Pellegrino è una soluzione per il futuro dell'attacco del Milan. Ovviamente non è l'unica, ma tra tutte, per prospettiva e conoscenza del campionato italiano, sembrerebbe la preferita del club rossonero. In lista ci sarebbero anche Joaquin Pellegrino del Salisburgo (LEGGI QUI il nostro focus), Jonathan Burkardt dell'Eintrahct Francoforte ed Artem Dovbyk, avversario domenica sera in Milan-Roma. Eppure l'argentino classe 2001 sarebbe un passo avanti rispetto alla concorrenza, anche per via di una questione economica, visto che il prezzo potrebbe non essere proibitivo, a patto che il Parma, in piena lotta per la salvezza, decisa di privarsene. Complicato, ma non impossibile.