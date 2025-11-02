Stasera snodo cruciale. Mercato, ascoltate Allegri: 3 zone calde

Milan-Roma di stasera può rappresentare uno snodo cruciale del Campionato rossonero. Gli ultimi risultati segnano un trend di rallentamento: con 3 pareggi nelle ultime 4 partite, la media punti si è abbassata e con essa anche la classifica è cambiata. Tornare alla vittoria sarebbe importantissimo, anche perchè permetterebbe di agganciare i giallorossi e di non perdere altro terreno sulle rivali. Viceversa, una sconfitta avrebbe ripercussioni pesanti su morale, ambizioni e classifica, appunto Ritrovarsi a 6 lunghezze dalla vetta complicherebbe la possibilità di sognare in grande, ma soprattutto renderebbe per niente scontato un piazzamento per la prossima Champions League.

A monte il vero problema è stata la lunghezza della rosa abbinata a una serie infinita di infortuni. Ha ragione Tare quando dice che non si poteva prevedere, ma un grande Club deve preventivare anche situazioni sfortunate. I fatti lo dicono: aver scelto una rosa così ridotta è stato un errore. Errore al quale bisogna rimediare al più presto e cioè a gennaio. A oggi sono 3 i fronti scoperti. In difesa, c'è l'allarme a livello di quantità e qualità, giocando a 3. Un rinforzo di livello è auspicabile: non un complemento, ma un titolare o un co-titolare, quello che Allegri chiedeva ad Agosto, salvo poi ritrovarsi con Odogu. Poi sugli esterni. Dei 4 soltanto Saelemaekers garantisce un livello alto. Bartesaghi cresce bene ma, è fisiologico, deve fare ancora step importanti. Gli inizi di Estupinan e di Athekame non sono stati esattamente incoraggianti. Potrebbe risultare molto utile un innesto, magari in grado di giocare su entrambe le fasce.

E poi c'è il problema centravanti. Gimenez a secco di reti dopo oltre 10 ore di gioco in campionato, grida vendetta. Situazione incredibile, che taglierebbe le gambe a qualsiasi squadra. Anche qui, Allegri si era già espresso chiedendo un attaccante con caratteristiche diverse. Caratteristiche che sicuramente non ha Nkunku, il cui acquisto a oggi resta un grande mistero: una quarantina di milioni di euro spesi per un giocatore che non serviva (ciò detto, ha qualità e deve dare il suo contributo, anche stasera). Perchè non investire quei soldi per un vero numero 9? Domande che ci siamo già fatti il 2 settembre, va ricordato.

A gennaio servirà rimediare, con l'acquisto di un centravanti d'area di rigore. E' chiaro che nella finestra invernale sarà difficile trovare qualcuno che ti possa cambiare la vita: ma un tentativo va fatto. La speranza è che Allegri venga accontentato: perchè succeda è fondamentale prima di tutto che venga ascoltato. Chi meglio di lui sa cosa serve alla sua squadra?