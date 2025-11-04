FOCUS MN – Il Milan punta “El Córdobés” Panichelli, attaccante dal cuore argentino con la metratura europea

Santiago Gimenez fatica ad ingranare, e in vista di gennaio qualcosa potrebbe muoversi in attacco. Per questo motivo il Milan avrebbe messo nel mirino Joaquin Panichelli, classe 2002 dello Straburgo che in questo inizio di stagione, in Ligue 1, ha messo a segno 9 reti in 11 partite.

Dalle giovanili al salto in Europa

Joaquin Panichelli nasce a Cordoba, in Argentina, e cresce tra Racing, Belgrano e Atalaya prima di approdare al River Plate (2020), dove completa la sua formazione segnando 5 gol in 13 partite con la squadra B. A gennaio 2023 arriva il salto in Europa con l'Alaves, interrotto però da un grave infortunio al crociato. Il riscatto arriva durante la stagione in prestito al Mirandes, la scorsa, dove totalizza 21 gol in 44 presenze, rendimento che gli vale la chiamata in estate dello Strasburgo, che investe su di lui quasi 17 milioni di euro. Il soprannome "El Córdobés" lo accompagna fin da quando era ragazzino, quando durante un ritiro, i compagni di squadra lo spinsero a ballare il "cuarteto" tipico della sua città, e lui, nonostante il metro e novanta di altezza, con zero vergogna, non sfigurò, diventando una sorta di mascotte del gruppo.

Panichelli e il Milan: perché sì

Joaquin Panichelli è un centravanti di struttura, forte nel gioco aereo e capace di fare reparto da solo. Insomma, l'attaccante allegriano per eccellenza. Guai però a pensare che l'argentino sia un "9" statico: attacca la profondità, si muove molto e sta dimostrando di avere anche una discreta incisività in zona gol (9 gol in 11 partite in Francia non sono un caso). La "metratura europea" che porta in dote si combina con una buona tecnica di base, qualità che al nuovo Milan di Massimiliano Allegri potrebbero fare comodo.

Il confronto con Santiago Gimenez

Arrivati a questo punto il confronto con Santiago Gimenez è quasi inevitabile: mentre il messicano fatica a trovare continuità e fiducia, Panichelli si sta mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni di livello, che lo rendono un investimento futuribile ma soprattutto immediato per un attacco, come quello del Milan, alla disperata ricerca dei gol del suo numero "9".

Costi e ed eventuali ostacoli

In estate lo Strasburgo ha investito oltre 16 milioni di euro per portare Panichelli in Francia, quindi è difficile pensare che se ne priverà così presto. A prescindere da questo, il costo del cartellino, tra valutazione, bonus e dettagli vari, non sarà assolutamente economico, anche perché di mezzo c'è la solita grana Chelsea, che potrebbe decidere di mettere il bastone fra le ruote al Milan dopo la questione Maignan della scorsa estate. Panichelli, però, è un'idea più che intrigante: giovane, in crescita e con quel mix di potenza fisica e freschezza che può diventare una scommessa vincente.